МО РФ сообщило, что операция по ликвидации "Резниковского котла" называлась "Медвежий Угол".В результате данной операции была разгромлена группировка ВСУ общей численностью 2000 человек.
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