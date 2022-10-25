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В компании выстроили новые логистические схемы и наладили альтернативные каналы поставки запчастей

В компании выстроили новые логистические схемы и наладили альтернативные каналы поставки запчастей

Компания построила новые логистические системы и создала альтернативные каналы поставок запасных частей Горно-металлургическая компания "Норильский никель" сообщила об увеличении производства всех цветных металлов за третий квартал.

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