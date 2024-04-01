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Специалисты установили цепочку поставок комплектующих дронов ВСУ «Баба Яга»

Специалисты установили цепочку поставок комплектующих дронов ВСУ «Баба Яга»

Специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга», в результате чего им удалось получить информацию о координатах места его сборки и цепочке поставок его комплектующих.

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