Специалисты установили цепочку поставок комплектующих дронов ВСУ «Баба Яга»

Специалисты российского «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга», в результате чего им удалось получить информацию о координатах места его сборки и цепочке поставок его комплектующих.
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