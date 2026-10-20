Средний возраст выявления рака у мужчин в России за десять лет увеличился до 65,9 года, у женщин — до 64,8 года, сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела российского Минздрава Екатерина Каракулина.
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