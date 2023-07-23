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Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

В России очередная чисто украинская «зрада» — предательство. От Родины фактически отказалась ещё совсем недавно всеобщая любимица, за которую переживали даже россияне, далёкие от спорта.

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Комментарии
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Евгений Акимов
Бла-бла-бла. Это закономерный итог построения путинского глубинного государства. Без идеологии, без пропаганды, без видения будущего.... Агрессивно навязанные западная культурка, религия, потребительство и &quot;я выше общества&quot;, сыграли качественную роль в так называемом &quot;предательстве&quot; государства.  Наступает время, когда количество актеров, артистов, спортсменов и просто публичных лиц покинувших РФ снизится до нуля, что делать будете? Тогда врагов вы будете видеть в соседях, сослуживцах, родственниках, всех тех кто имеет наглость возражать вашему &quot;Я&quot;, вашим взглядам и убеждениям, влажным мечтам и фантазиям. Это неизбежно, ибо, самое страшное уже  произошло, раскол и расслоение общества.
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1 час.
Юна
,,,неудачно высказалась, сказала неправильные вещи, но я уверен, что она не имела в виду ничего плохого,,, Все это отговорки и нежелание как-то реагировать на слова Исинбаевой. Все мы знаем и понимаем, что она переживает за банковские счета, за престижную работу, за семью. Больше ничего!!! Она еще молодая, ей жить и жить... в Испании! )) Срать ей на Родину, на Россию, на патриотизм. Как и Нетребко, Галкин, Хаматова, Костенюк и др. спортсмены, артисты, политики. Если б не санкции все бы были ярыми россиянами-патриотами. А так денежки нажитые &quot;непосильным трудом&quot; спасать надо...
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1 час.
Катерина
А  вот у  НЕЁ-то   денюжки,  как  раз,  ОГРОМНЫМ   ТРУДОМ.  А  у   ТЕБЯ?
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33 мин.

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