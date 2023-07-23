Русский прыжок с гордости: нарвались на Исинбаеву

Бла-бла-бла. Это закономерный итог построения путинского глубинного государства. Без идеологии, без пропаганды, без видения будущего.... Агрессивно навязанные западная культурка, религия, потребительство и "я выше общества", сыграли качественную роль в так называемом "предательстве" государства. Наступает время, когда количество актеров, артистов, спортсменов и просто публичных лиц покинувших РФ снизится до нуля, что делать будете? Тогда врагов вы будете видеть в соседях, сослуживцах, родственниках, всех тех кто имеет наглость возражать вашему "Я", вашим взглядам и убеждениям, влажным мечтам и фантазиям. Это неизбежно, ибо, самое страшное уже произошло, раскол и расслоение общества.

Юна

,,,неудачно высказалась, сказала неправильные вещи, но я уверен, что она не имела в виду ничего плохого,,, Все это отговорки и нежелание как-то реагировать на слова Исинбаевой. Все мы знаем и понимаем, что она переживает за банковские счета, за престижную работу, за семью. Больше ничего!!! Она еще молодая, ей жить и жить... в Испании! )) Срать ей на Родину, на Россию, на патриотизм. Как и Нетребко, Галкин, Хаматова, Костенюк и др. спортсмены, артисты, политики. Если б не санкции все бы были ярыми россиянами-патриотами. А так денежки нажитые "непосильным трудом" спасать надо...