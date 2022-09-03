Очередная ракетная атака ВСУ на Энергодар отражена — городские власти

Ракетная атака со стороны вооруженных украинских формирований (ВФУ) на Энергодар отражена. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, 3 сентября передает РИА Новости.