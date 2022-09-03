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Очередная ракетная атака ВСУ на Энергодар отражена — городские власти

Очередная ракетная атака ВСУ на Энергодар отражена — городские власти

Ракетная атака со стороны вооруженных украинских формирований (ВФУ) на Энергодар отражена. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, 3 сентября передает РИА Новости.

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