НДФЛ для работающих родителей снизят до 6%, оставшиеся 7% будет возмещать государство. Новую льготу введут уже в 2025 году, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.
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НДФЛ для работающих родителей снизят до 6%, оставшиеся 7% будет возмещать государство. Новую льготу введут уже в 2025 году, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.