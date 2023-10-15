«Опасность в отсутствии гарантии»: можно ли есть сырые яйца

Есть ли польза от употребления сырых яиц? Ответ на этот вопрос дала врач-диетолог Елена Соломатина. Специалист заявила, что «гипотетически можно», но в этом нет никакого смысла, поскольку в таком виде они плохо усваиваются.
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