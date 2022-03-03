Руслан Литвинов: «Не мне решать, спортивное ли решение отстранить «Спартак» от Лиги Европы»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался об исключении клуба из Лиги Европы. В 1/8 финала турнира красно-белые должны были сыграть с «РБ Лейпциг».

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