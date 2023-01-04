Uspei.com

31 подписчик

ТАСС: ВСУ используют ложные позиции на Купянском направлении, чтобы скрыть численность

ТАСС: ВСУ используют ложные позиции на Купянском направлении, чтобы скрыть численность

ВСУ используют ложные позиции в направлении Купянска. Такая тактика – попытка скрыть свою реальную численность на этом участке линии соприкосновения.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх