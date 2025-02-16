Ubisoft анонсировала Siege X Showcase – главное событие для фанатов Rainbow Six Siege Ubisoft офиц...

Ubisoft анонсировала Siege X Showcase – главное событие для фанатов Rainbow Six SiegeUbisoft официально объявила о проведении Siege X Showcase, масштабного мероприятия, посвящённого развитию тактического шутера Rainbow Six Siege.
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