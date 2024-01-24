МИД РФ: Лавров подчеркнул необходимость соблюдения беспристрастности для ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке подчеркнул, что все сотрудники Секретариата ООН должны неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности.
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