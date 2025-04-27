Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • ММ
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Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Аргументы недели Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет Если кто до сих пор не видит — то вот вам результаты той политики, которую проводила страна последние годы.

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Комментарии
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Светлана
Поздно уже. В России ситуация хуже чем в Европе. Такого беспредела в школах как у нас, там нет.
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4 час.
alik3456 Джексон
А у них мигранты не учатся... А у нас силком пихают тупоголовых...
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4 час.
Балу -
Благодаря продажной власти Россию уже постигла участь европы... У нас чурбаны творят что хотят, а виноваты как всегда - русские...
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3 час.
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