Аргументы недели Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет Если кто до сих пор не видит — то вот вам результаты той политики, которую проводила страна последние годы.
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