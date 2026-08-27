Келлог: Администрация послушала русских, убрав меня из переговорного процесса Бывший спецпосланник США по Украине Кит Келлог фактически раскритиковал администрацию Трамп.
Комментарии
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Николай Герасименко
Правильно сделали, что убрали из переговорного процесса! Ты же отмороженный русофоб с горящим взором. И сокрушаешься ты не только потому, что не дали официально гадить России 🇷🇺, а потому что оторвали от "кормушки", 19 млн долларов за что тебе шароварники подкинули. У нас это называется взятка, а у них это легализованный лоббизм.
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