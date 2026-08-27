Николай Герасименко

Правильно сделали, что убрали из переговорного процесса! Ты же отмороженный русофоб с горящим взором. И сокрушаешься ты не только потому, что не дали официально гадить России 🇷🇺, а потому что оторвали от "кормушки", 19 млн долларов за что тебе шароварники подкинули. У нас это называется взятка, а у них это легализованный лоббизм.