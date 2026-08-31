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«А ну-ка, отними!»: россиянам рассказали, как победить государство в пенсионном квесте

«А ну-ка, отними!»: россиянам рассказали, как победить государство в пенсионном квесте

Формирование пенсии превращается для граждан России в сложную финансовую задачу – причём даже не в «задачу со звёздочкой», а в натуральный квест, призом в котором будет максимальное количество «выцарапанных» у государства кровных денег, сообщает PRIMPRESS.

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