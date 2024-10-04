Житель Алтайского края избил сожительницу и посадил ее на цепь

В Алтайском крае передали в суд дело в отношении 65-летнего местного жителя, его обвиняют по статье "Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия" УК РФ.
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