Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому выступить против ЕС

Политика как она есть

Пытаясь восстановить былое величие, Великобритания проводит активную внешнюю политику. Кризис на Украине как нельзя кстати подходит для этой цели, а также для поднятия пошатнувшегося рейтинга премьер-министра этого государства Бориса Джонсона.