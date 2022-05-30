Политика как она есть

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Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому выступить против ЕС

Итальянские СМИ: Джонсон предложил Зеленскому выступить против ЕС

Пытаясь восстановить былое величие, Великобритания проводит активную внешнюю политику. Кризис на Украине как нельзя кстати подходит для этой цели, а также для поднятия пошатнувшегося рейтинга премьер-министра этого государства Бориса Джонсона.

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