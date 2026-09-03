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Ивановские новости

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В Иванове затоплен перекресток из-за прорыва коммуникаций

В Иванове затоплен перекресток из-за прорыва коммуникаций

Перекрёсток Бубнова и Смирнова в Иванове затопило из-за прорыва коммуникаций «Водоканала», на месте работают аварийные службы.

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