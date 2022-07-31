Нормативы обязательных резервов для российских банков увеличиваются с августа

Новые нормативы обязательных резервов для отечественных банков вводятся с понедельника, 1 августа. Кредитные организации будут обязаны применять их начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года, сообщает РИА "Новости".
Новые нормативы обязательных резервов для отечественных банков вводятся с понедельника, 1 августа. Кредитные организации будут обязаны применять их начиная с регулирования размера обязательных резервов за август 2022 года, сообщает РИА "Новости".
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