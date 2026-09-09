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Царьград

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Минсвязи ДРК зафиксировало 3 267 смертей от вируса Эбола

Минсвязи ДРК зафиксировало 3 267 смертей от вируса Эбола

В ДРК зарегистрировано 6 757 случаев лихорадки Эбола, 41 смерть за сутки. Эпидемия охватывает шесть провинций, эпицентр - Итури.

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