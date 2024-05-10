Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Боги спустились с небес и сели в Шереметьево

Боги спустились с небес и сели в Шереметьево

В Телеге появилась новая группа «Отказники Шереметьево» — для украинцев, пытающихся попасть из Европы в Россию.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Совершенно верно - и зачем они нам? Нельзя их пускать, как автор верно написал, печать майдана на них на каждом! Ненависть ко всему русскому - у каждого! Не пускать!
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7 час.

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