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Мировое обозрение

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Мантуров поручил защитить НПЗ, пока Россия продолжает жить без бензина

Мантуров поручил защитить НПЗ, пока Россия продолжает жить без бензина

Правительство переходит от слов к делу в вопросе, который уже перестал быть теоретическим для миллионов водителей.

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