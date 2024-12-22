Жители Смоленщины пожаловались в Роспотребнадзор на качество воды в домах

Обращения поступили от жителей улиц Седова, Центральная, Социалистическая В адрес регионального управления Роспотребнадзора поступили многочисленные обращения от жителей, проживающих по улицам Седова, Центральная, Социалистическая областного центра.
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