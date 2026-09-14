На улице Родионовской будет программа, посвященная Герберту Уэллсу

Библиотека № 239 приглашает 18 сентября в 15.00 на лекцию «Путешественник во времени». Она будет посвящена 160-летию со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семья пенсионеров...
- В Звезда большого т...
- ЮЯ В семейном центре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым