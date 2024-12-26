ФСБ показала кадры задержания лиц, готовивших покушения на военных Минобороны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала видеозапись задержания лиц, которых подозревают в подготовке покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России и членов их семей в Москве по заданию украинских спецслужб.
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