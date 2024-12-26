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ФСБ показала кадры задержания лиц, готовивших покушения на военных Минобороны

ФСБ показала кадры задержания лиц, готовивших покушения на военных Минобороны

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала видеозапись задержания лиц, которых подозревают в подготовке покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России и членов их семей в Москве по заданию украинских спецслужб.

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Комментарии
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Гарий Щерба
И ,  ЧЕГО ДОБИЛИСЬ , ИУДЫ ? , на  КОРНЮ ВСЮ  СВОЮ ЖИЗНЬ СЛОМАЛИ ....!!!
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7 час.

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