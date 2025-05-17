Депутат Шеремет: Западу пора прекратить спонсирование режима Зеленского

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу формулу для достижения мира на Украине, состоящую из одного основного пункта об отказе Запада поставлять Киеву оружие.
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