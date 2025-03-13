Россиянин пытался взорвать бойцов СВО на Кубани и в других регионах, присылая им посылки по почте

Россиянин пытался взорвать бойцов СВО на Кубани и в других регионах, присылая им посылки по почтеФедеральная служба безопасности России предотвратила террористическую операцию, инициированную украинскими спецслужбами, выявив и обезвредив заминированные посылки, направленные военнослужащим российского Минобороны.
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