Россиянин пытался взорвать бойцов СВО на Кубани и в других регионах, присылая им посылки по почте

Россиянин пытался взорвать бойцов СВО на Кубани и в других регионах, присылая им посылки по почтеФедеральная служба безопасности России предотвратила террористическую операцию, инициированную украинскими спецслужбами, выявив и обезвредив заминированные посылки, направленные военнослужащим российского Минобороны.