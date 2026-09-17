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Турецкий судовладелец пожаловался в Международный уголовный суд на Украину — DW

Турецкий судовладелец пожаловался в Международный уголовный суд на Украину — DW

Турецкий судовладелец пожаловался в Международный уголовный суд на Украину, сообщает DW. Компания T&O Denizcilik, пострадавшие члены экипажа и семья погибшего моряка требуют расследовать июльскую атаку беспилотников на грузовое судно у Новороссийска как возможное военное преступление.

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