Звонко смеялась в суде: влюблённую в маньяка школьницу отправили в СИЗО

Девочка с диагнозом свободно разгуливала с молотком и убивала детей, а мать ничего не знала?14-летняя жительница Бердянска, обвиняемая в убийстве 7-летней девочки, находилась под наблюдением психиатра из-за подозрений на психическое расстройство.