Перерыв в финале ЧМ-2026 может продлиться около 30 минут, ожидают вещатели. Шоу может занять 20 минут вместо анонсированных 11

Перерыв в финале чемпионата мира-2026 может продлиться полчаса. Во время паузы между таймами пройдет шоу, в котором выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22.
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