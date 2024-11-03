Последний Cadillac Элвиса Пресли продадут на аукционе в Англии

На торги Bonhams выставлен седан Seville 1977 года выпуска. Первым владельцем «Кадиллака» числится Элвис Пресли: король рок-н-ролла приобрел роскошный автомобиль за несколько недель до трагической кончины в августе 1977 года.
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