Расчеты ударных дронов уничтожили два миномета и склад ВСУ

Удар был нанесен в Херсонской области Расчет ударных беспилотников артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Днепр» ликвидировал два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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