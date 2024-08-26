Расчеты ударных дронов уничтожили два миномета и склад ВСУ

Удар был нанесен в Херсонской области Расчет ударных беспилотников артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки российских войск «Днепр» ликвидировал два 120-миллиметровых миномета и склад с боеприпасами в одной из хозяйственных построек на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.