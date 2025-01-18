Над российской территорией за ночь средствами ПВО ВС РФ сбиты десятки украинских БПЛА: возгорания в Калужской области

Украина не прекращает попытки атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА-камикадзе. Так, в ночь на 18 января российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 46 украинских ударных беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии