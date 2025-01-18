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Над российской территорией за ночь средствами ПВО ВС РФ сбиты десятки украинских БПЛА: возгорания в Калужской области

Над российской территорией за ночь средствами ПВО ВС РФ сбиты десятки украинских БПЛА: возгорания в Калужской области

Украина не прекращает попытки атаковать объекты на территории России при помощи БПЛА-камикадзе. Так, в ночь на 18 января российскими средствами противовоздушной обороны были сбиты 46 украинских ударных беспилотников.

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Комментарии
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Андрей
когда будет ответ &quot;Орешником&quot;?
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14 час.
VS
Vladimir Starovoytov
Шибко добрый наш президент. Надо брать пример с мадамов Меир, Клинтон и Олбрайт.
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14 час.
Иван Ураганов
Что-то ударов возмездия не слышно,хохлы наглеют с каждым днём всё больше и больше.
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12 час.

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