SpaceX запустила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb, являющихся конкурентами Starlink

Американская компания SpaceX запустила на орбиту 40 интернет-спутников OneWeb. Они могут стать конкурентами системы Starlink "SpaceX запустила крупную партию интернет-спутников OneWeb на орбиту в четверг вечером (8 декабря) в рамках миссии, которая поддерживает конкурента мегазвездия после того, как собственные планы запуска OneWeb были сорваны из-за вторжения России в Украину", - говорится в с .