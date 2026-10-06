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Татар-информ

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Руководство «Металлурга» вышло на Виктора Козлова и сделало ему предложение

Руководство «Металлурга» вышло на Виктора Козлова и сделало ему предложение

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев" Руководство магнитогорского «Металлурга» несколько дней назад вышло на нынешнего наставника «Салавата Юлаева» Виктора Козлова и сделало ему предложение возглавить клуб.

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