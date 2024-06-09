Минздрав рассмотрит возможность снижения стоимости лекарств от болезни Бехтерева

Министерство здравоохранения Российской Федерации рассматривает возможность включения нового лекарственного средства в перечень жизненно необходимых и неотложной помощи (ЖНВЛП), чтобы сделать его более доступным для пациентов.
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