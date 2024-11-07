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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перед матчем МБА-МАИ и ЦСКА в «Баскет-холле» выступили Sasha Stone и Kolunov

Перед матчем МБА-МАИ с ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ выступили Sasha Stone и Kolunov вместе с MBA Dance Team.

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