Zeit: в Германии призвали ввести обязательную военную службу для женщин

В Германии предложили обязать женщин проходить военную службу. Об этом пишет газета Zeit. По словам зампредседателя фракции блока Христианского демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йохана Вадефуля, в настоящее время власти Германии не могут делать различий между полами.
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