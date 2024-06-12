Zeit: в Германии призвали ввести обязательную военную службу для женщин

В Германии предложили обязать женщин проходить военную службу. Об этом пишет газета Zeit. По словам зампредседателя фракции блока Христианского демократического союза (ХДС/ХСС) в бундестаге Йохана Вадефуля, в настоящее время власти Германии не могут делать различий между полами.