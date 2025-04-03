Ново-Михайловский дворец на Дворцовой набережной отреставрируют

Специалисты приступили к разработке проекта По поручению губернатора Александра Беглова в Санкт-Петербурге началась разработка проекта реставрации фасадов и крыши Ново-Михайловского дворца, расположенного на Дворцовой набережной.
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