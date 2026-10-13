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Кристиан Хорнер: Глава Red Bull позвонил мне на днях и поблагодарил

grandprix247В 2025 году после Гран При Великобритании в команде Red Bull Racing состоялась смена руководства — бессменный глава коллектива Кристиан Хорнер отправлен в отставку, но специалист уже получил право вернуться в паддок.

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