Показаны обновленные кей-кары Daihatsu Move и Move Canbus[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Новое поколение кей-кара Daihatsu Move должно было появиться еще в 2023 году, но скандал вокруг сертификационных испытаний задержал дебют модели на два года.
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