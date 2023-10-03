Почеттино высказался о первом голе Мудрика в «Челси»

Маурисио Почеттино объяснил, почему Михаил Мудрик был заменен, невзирая на гол в матче с «Фулхэмом». Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями о первом голе Михаила Мудрика в составе лондонцев, а также объяснил, почему украинец был заменен в перерыве.