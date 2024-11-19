Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шольц окатил Украину новой порцией холодного душа

Шольц окатил Украину новой порцией холодного душа

Решение Германии не предоставлять Украине дальнобойные ракеты «Таурус» не изменилось. Об этом на брифинге во время саммита G20 в Бразилии заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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