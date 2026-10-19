"Мирный план Трампа""Моё решение по России очень простое. Я сейчас нахожусь в процессе переговоров о мире в войне между Россией и Украиной и не хочу делать ничего, что глупо оттолкнёт Россию от стола переговоров.
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