Пашинян объяснил, почему Армения пока не может провести референдум по ЕС и ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета сообщил, что Армения пока не располагает необходимыми условиями для проведения референдума о вступлении в Европейский союз.
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