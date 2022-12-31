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Вратарь «Каролины» Раанта 2-й раз подряд сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флориды»

Вратарь «Каролины» Антти Раанта 2-й раз подряд сыграл на ноль, отразив 19 бросков «Флориды». 33-летний финн сделал второй шатаут в текущем сезоне НХЛ в матче с «Пантерс» (4:0).

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