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Эксперт Хлопонин: мошенники за часы создают фальшивые сайты авиабилетов

Эксперт Хлопонин: мошенники за часы создают фальшивые сайты авиабилетов

В России зафиксирован рост числа случаев продажи поддельных авиабилетов. Как сообщили в МВД, мошенники могут создать сайт для продажи билетов всего за несколько часов, а смена его названия, адреса и дизайна занимает ещё меньше времени.

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