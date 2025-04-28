Эксперт Хлопонин: мошенники за часы создают фальшивые сайты авиабилетов

В России зафиксирован рост числа случаев продажи поддельных авиабилетов. Как сообщили в МВД, мошенники могут создать сайт для продажи билетов всего за несколько часов, а смена его названия, адреса и дизайна занимает ещё меньше времени.
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