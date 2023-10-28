Отменить равноправие мужчины и женщины, и наступит благоденствие! Почему нет

Воробей Тут спорить собственно не о чем! Ибо, есть просто факт психо-физиологии: мужская сексуальность, то есть САМА мужская природа, испытывает удар, когда женщина пытается доминировать и вести, вместо того, чтобы быть ведомой и той, о ком заботятся. Женская сексуальность, то есть САМА женская природа, испытывает удар, когда не ощущает силу мужчины - способности вести и заботиться. Это женщина на уровне подсознания трактует как отсутствие ведущего и защитника, что АВТОМАТИЧЕСКИ мотивирует её всеми силами брать кормило в руки, раз защитника нет - это аварийный режим. Если такие удары становятся системными, то это значит хроническая стрессовая ситуация, со всеми вытекающими последствиями для здоровья. Для этой закономерности нет исключения! Это именно то, что позволило выжить в прошлой истории. И более чем вероятно, что этот же механизм будет обеспечивать выживание в будущем, когда что-то кардинальным образом изменится в направлении, требующем спасение. Отсюда, любой наделённый логикой индивидуум должен понять, что социум, который по той или иной причине пытается создать и навязать нравы, которые вступают в конфликт с этим законом природы, обречён на вымирание. Что мы сейчас и видим на примерах во всём мире. Тут есть ещё один ВАЖНЫЙ момент. Механизм защиты, заложенный в женщине очень совершенный! В каком смысле? В том, что он позволяет дифференцировать реакцию его два разных типа мужчины, сильного и слабого. Женщина чувствует истинную защищённость только в случае СИЛЬНОГО мужчины, кто ведёт себя соответствующе брутально, хотя бы больше словами, чем руками. А в случае вежливого и деликатного джентельмена женская природа кричит «Тревога! Тревога! Тревога!». И отключает свою сексуальность в отношении данного мужчины. И бросается к кормилу. И даже принимая его в приёмные "сыновья", даже если это и не обговаривается каким-либо образом - фактически. С ликвидацией, или сведением до символического минимума секса с таковым. Это к тому, что социум, который навязывает силой особо деликатный образ поведения мужчинам, даже тем из них, кто на деле являются сильными, фактически кастрирует себя - такому поведению удаётся обманут подсознание женщины, толкая её вести себя агрессивно - по аварийному режиму. Кастрировать себя по крайней мере количественно — размножение не выходит за рамки минимального, что никак не в состоянии обеспечить даже воспроизводство, не говоря уж о расширении популяции.

В Воробей Напрашивается вопрос: а что с этим всем бардаком в наше время можно поделать? Ну, самое первое, что индивидуум может сделать, это постараться стать максимально осведомлённым относительно этой темы. Это может позволить, как минимум, минимизировать свои потери и убытки, возможные при слепых попытках игнорировать эти закономерности природы, пытаясь лбом пробить стену там, где отсутствует дверь, это в основном — то, что может поделать мужчина, а как максиму, можно своими СОЗНАТЕЛЬНЫМИ действиями выбрать ту сторону, которая индивидууму видится более выгодной, и постараться помочь ей выигрывать, это то, что может поделать женщина. С точки зрения осведомлённой в этой теме женщины в ней имеют место и действуют ДВЕ силы: природная Женственность, которая ищет сильного мужчину, и навязанная современным социумом западного типа женская Личность, которая стремится быть независимой и самодостаточной, а мужчину превратить в приёмного «сыночка». Обе эти силы неосознаваемы ею, и действуют в обход её сознания. Если своим СОЗНАНИЕМ такая женщина считает, что правильным и выгодным для неё является направление, определяемое Личностью, тогда ей достаточно просто неосознанно следовать импульсам в себе. Ибо, понятно, что в современном социуме явно побеждает женская Личность, хотя более правильно назвать это Ложной Личностью (ЛЛ). Ибо, на деле, в ней сделано всё возможное, чтобы свою Женственность, уместно называть её Сущностью, задавить, и по сути умертвить. Это — жизнь максимально несознательной женщины, которая по сути, пытается стать тем, кем она не является — мужчинкой. Хреновеньким, но - в брюках! Со всеми вытекающими из этого курса последствиями, естественно. Если же женщина чувствует в себе достаточно сильную осознанность, тогда она может решить вступить в борьбу на стороне Женственности. Если совместные действия Сознания и Женственности будут достаточно последовательными и системными, тогда ЛЛ столкнётся с ситуацией, когда её реакциям активно воспрепятствуют. А поскольку механизм ЛЛ является искусственным — результатом навязанного тренинга — воспитания, то изменением поведения, которое будет успешно антиложноличностным, можно будет добиться постепенного пассифицирования ЛЛ, с одновременным активизирование Женственности, или женской Сущности. В результате такая женщина может реализовать в себе Женщину.