Дмитрий Демешин: Бюджетные вливания накладывают особую ответственность на органы власти регионов

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в заседании Совета при заместителе председателя Правительства Российской Федерации-полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрие Трутневе, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.
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