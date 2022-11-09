Дмитрий Демешин: Бюджетные вливания накладывают особую ответственность на органы власти регионов

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин принял участие в заседании Совета при заместителе председателя Правительства Российской Федерации-полномочном представителе Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрие Трутневе, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе Управления ГП РФ по ДФО.