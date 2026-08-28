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Царьград

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Press LV сообщает: пикет в Риге за выбор языка обучения пройдет 28 августа

Press LV сообщает: пикет в Риге за выбор языка обучения пройдет 28 августа

28 августа в Риге у здания Сейма состоится пикет за свободный выбор языка обучения. Акцию возглавляет Латвийская ассоциация поддержки русскоязычных школ, выступающая против перехода на обучение только на латышском языке.

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